HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Trabzon, Rize Artvin, Batman ve Siirt çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, sabah saatlerinde Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey, Marmara'da güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

ANKARA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 11°C, 16°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 12°C

Çok bulutlu sabah saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 22°C

Parçalı bulutlu