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Meteoroloji açıkladı! Yağmur geçişlerine dikkat!

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara ve Karadeniz'de gün içerisinde yağmur geçişleri görülürken, diğer bölgeler az bulutlu ve açık bir gün geçirecek. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacak

SON DAKİKA! Meteoroloji açıkladı! Yağmur geçişlerine dikkat! - Hava durumu
Yağmur geçişlerine dikkat!
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HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa'nın doğusu ve Kırklareli'nin kıyı ilçelerinin yer yer hafif yağmurlu, Van çevrelerinin hafif kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus ile birlikte doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yer yer hafif yağmurlu

ANKARA °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 20°C
Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer hafif yağmurlu

TRABZON °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra kıyı kesimleri yer yer yağmurlu

ERZURUM °C, 2°C
Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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