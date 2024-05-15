Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Adana, Bartın, Kastamonu, Samsun, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul Parçalı bulutlu 19° Ankara Kısmen Güneşli 21° İzmir Güneşli 25° Antalya Güneşli 24° Trabzon Parçalı bulutlu 16° Bursa Güneşli 18° Adana Yağmurlu 26° Diyarbakır Sağanak Yağış 22° Gaziantep Kısmen Güneşli 22° Ağrı Sağanak Yağış 15°

Hava sıcaklıklarının tüm yurtta 2-4 derece artacağı tahmin edilmektedir. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güney kesimlerinde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.