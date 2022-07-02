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Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Bolu, Düzce çevreleri ile Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu gök gürültülü sağanak yağışlı diğer bölgeler az bulutlu ve açık bir gün geçirecek. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli rüzgar etkili olacak.

Son dakika hava durumu haberi: Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı
Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı
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HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Osmaniye, Bolu, Düzce, Karabük çevreleri ile Hatay'ın kıyı, Van’ın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, iç kesimlerde mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneyi, Kıyı Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısında kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara’nın güneyi, Kıyı Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısında kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 28°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 37°C
Az bulutlu

KASTAMONU °C, 27°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 25°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

Fotoğraf: AA

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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