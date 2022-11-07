Sıcaklıklar düşüyor! Kuvvetli sağanak alarmı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den sağanak uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor, bu iller dikkat
ABONE OL

Meteoroloji'den sağanak uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor, bu iller dikkat

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Balıkesir çevreleri ile İç Anadolu'nun orta ve doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri yağmurlu olacak. Yağışların Akdeniz ile Diyarbakır, Mardin ve Siirt çevrelerinde kuvvetli sağanak olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları Marmara, Akdeniz ile iç kesimlerde 4 ila 8 derece düşecek.

Son dakika: Meteoroloji'den sağanak uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor, bu iller dikkat
Sıcaklıklar düşüyor! Kuvvetli sağanak alarmı
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli'nin kuzey kesimleri, İstanbul’un kuzey ilçeleri, Kocaeli ve Sakarya çevreleri, Çanakkale’nin doğu, Balıkesir’in kuzey kesimleri, Muğla'nın güney kesimleri, Ankara'nın güney ve doğu kesimleri, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Bolu, Düzce, Amasya, Tokat, Giresun, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyı kesimlerinde gök gürültülü sağanak, Tunceli, Erzincan, Erzurum ve Bingöl’ün yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların, Adana’nın güneyi ile Hatay, Diyarbakır, Mardin ve Siirt çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının Marmara, Akdeniz ile iç kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, batı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Adana’nın güneyi ile Hatay, Diyarbakır, Mardin ve Siirt çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri sağanak yağışlı

ANKARA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğu kesimleri sağanak yağışlı

İZMİR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

ADANA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu , akşam saatlerinden sonra yağmurlu

ARTVİN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 14°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

DİYARBAKIR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bursa'da 'kökünü kurutma' operasyonu yapıldı
GÜNDEM Bursa'da 'kökünü kurutma' operasyonu yapıldı
Kuduz vakasında son durum | Kuduz tanısı konan çocuğun babası konuştu! "Önce kolunda kaşınma oldu! Durumu kritik" Kuduz tanısı konan çocuk yaşıyor mu, son durumu ne? - Güncel haberler
GÜNDEM Kuduz tanısı konan çocuğun babası konuştu! "Önce ...
TOKİ kura çekim tarihi açıklandı! 2022 TOKİ Sosyal Konut iş yeri ve 2+1, 3+1 konut kura çekilişi ne zaman yapılacak, kura sonuçları ne zaman, hangi tarihte duyurulacak?
GÜNDEM Bakan Kurum TOKİ kura çekimi tarihlerini açıkladı!
KPSS ortaöğretim 60, 65, 75 puanla nereye girilir? 2022 KPSS ortaöğretim taban ve tavan puanları nedir?
GÜNDEM KPSS ortaöğretim 60, 65, 75 puanla nereye girilir?
KPSS Ortaöğretim 70 puanla nereye girilir? 2022 KPSS Ortaöğretim taban ve tavan puanları nedir, belli oldu mu?
GÜNDEM KPSS Ortaöğretim 70 puanla nereye girilir?
İstanbul Maratonu kazananı kim oldu? 44. İstanbul Maratonu kadın ve erkeklerde birinci kim oldu? İstanbul Maratonu kazanan isimler ve ödülleri
GÜNDEM İstanbul Maratonu kazananları belli oldu! İşte ...
KPSS Ortaöğretim sınavında kaç net yaparsam 70-80-90 puan alırım? KPSS taban ve tavan puanları nedir, belli oldu mu?
GÜNDEM KPSS Ortaöğretim sınavında 70 puan için kaç net ...
KPSS Ortaöğretim adayları hangi mesleği yapabilir? KPSS lise mezunları hangi meslekleri seçebilir?
GÜNDEM KPSS Ortaöğretim meslekleri nelerdir?
KPSS sosyal medya paylaşımları ve yorumları! İşte en komik ve eğlenceli KPSS tweetleri! Twitter'da KPSS paylaşımları çok güldürdü!
GÜNDEM İşte en komik ve eğlenceli KPSS paylaşımları!
Polis alımı 29. dönem POMEM başvuru tarihleri 2022! EGM PA ile 29. dönem POMEM başvuruları ne zaman ve hangi tarihte başlıyor, başvuru şartları neler? POMEM'e kimler ve kaç yaşındakiler başvurabilir?
GÜNDEM 29. dönem POMEM başvuru tarihleri!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.