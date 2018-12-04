Motorin fiyatlarında 24 saatlik olağanüstü bir süreçten geçildi. Motorinde, 22 kuruş indirim yapılması bekleniyordu. Katar’ın OPEC’ten çekileceğini açıklaması sonrasında uluslararası piyasalar birden hareketlendi.

Motorinin, ton fiyatı 20 dolar yükseldi. Buna, yurt içinde dolar kurundaki artış eşlik etti. Bu gelişmeler, motorinde öngörülen indirimi olumsuz etkiledi. Motorine bu gece 22 kuruş yerine 8 kuruş indirim yapılacak.

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