Petrol İhraç Eden Ülkeler Teşkilatı (OPEC) toplantısına günler kala, teşkilatın önemli ülkelerinden Katar'ın OPEC'ten ayrılacağını açıklaması dünya gündeminde bomba etkisi yarattı. 1 Ocak 2019'dan itibaren OPEC'in içinde olmayacak Katar'ın, küresel pozisyonunu iyileştirmek için 57 yıllık OPEC üyeliğini sonlandırdığı belirtiliyor.
'KARAR SİYASİ DEĞİL TEKNİK NEDENLERLE ALINDI'
Reuters'in haberine göre Katar Enerji Bakanı Saad el Kaabi, kararın siyasi bir yönü olmadığını söyledi. Saad el Kaabi, söz konusu kararın arkasında 'teknik ve stratejik' nedenlerin yattığını kaydetti ve artık Katar'ın da diğer ülkeler gibi petrol alım satımı yapacağını açıkladı. Doha’da basın toplantısı düzenleyen al Kaabi, “Çekilme kararı, Katar’ın yıllık 77 milyon tonluk doğalgaz üretimini önümüzdeki yıllarda 110 milyon tona çıkarma planlarına odaklanma isteği nedeniyle alınmıştır” dedi.
İRAN FAKTÖRÜ
Bu açıklamalar sonrası petrol fiyatları yüzde 5 arttı. Brent tipi petrolün varili sabah saatlerinde 62 dolardan işlem görüyor. Petrol, ABD Başkanı Donald Trump'ın bazı ülkelere ithalat ayrıcalığı vermesinden dolayı İran'a uygulanan yaptırımlara karşın bu ülkeden petrol akışının devam etmesi ve öte yandan, ABD'de artan ham petrol stoklarının küresel arzın artacağına ilişkin beklentileri güçlendirmesinden dolayı 50 dolar eşiğine doğru gerilemişti.
15 ÜYESİ BULUNUYOR
15 üyesi bulunan OPEC, dünya petrol üretiminin neredeyse yarısını üstleniyor. Yatırımcılar bu OPEC'in 6 Aralık'taki toplantısını izleyecekler. OPEC'in petrol üretim azaltma kararı alması bekleniyor. Üretimi kısmaya OPEC üyesi olmayan Rusya da destek veriyor. Suudi Arabistan, İran, Kuveyt, Irak ve Venezuela tarafından 1960 yılında kurulan OPEC'e, katar 1961 yılında katılmıştı. Kuruluşun diğer üyeleri Libya, Endonezya, Ekvador, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Nijerya, Gabon ve Angola.
OPEC ülkelerinin 2017 yılı petrol ihracatı ise şöyle;
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