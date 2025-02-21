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        Haberler Gündem Güvenlik MSB: 12 terörist etkisiz hale getirildi

        MSB: 12 terörist etkisiz hale getirildi

        MSB: Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde Özel Kuvvetler Komutanlığımızın operasyonu ile 3 terörist daha kaçamadan etkisiz hale getirildi. Böylece bölgede etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 12 oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2025 - 20:12 Güncelleme: 21.02.2025 - 20:35
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        MSB: 12 terörist etkisiz hale getirildi
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        Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada

        "Hainlerden hesap sormaya devam ediyoruz! Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde etkisiz hâle getirilen 9 PKK’lı teröristin yanı sıra Özel Kuvvetler Komutanlığımızın operasyonu ile 3 terörist daha kaçamadan etkisiz hâle getirildi. Böylece bölgede etkisiz hâle getirilen toplam terörist sayısı 12 oldu." denildi.

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