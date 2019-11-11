Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, DHA'ya açıklamalarda bulundu. Şu anda yapılacak bir seçimin sarı-kırmızılı kulübün menfaatine olmayacağını ifade eden Mustafa Cengiz, "Galatasaray'ın daha önemli konuları var; Florya, Riva, amatörler yasası... Galatasaray'ın menfaatleri her şeyin önündedir. Zamanı geldiğinde seçimi düşünebiliriz. Şu an Galatasaray için yapacağımız işler var. Biz buraya kazık çakmaya gelmedik. Zaten hali hazırda 9 kişinin mahkemeye başvurusu var, 2 kişinin kararı çıkmış. Şu aşamada Galatasaray'ın menfaatleri seçimi göstermiyor. Ama yarın ne gösterir bilemiyorum" şeklinde konuştu.

NE OLDU?

Geçtiğimiz mali genel kurulda ibra edilmedikten sonra kararı mahkemeye taşıyan Galatasaray yönetimi, seçim yapılmaması için tedbir kararı aldırmıştı. Ancak 14. Asliye Mahkemesi, tedbir kararını kısmi olarak iptal etti. Galatasaray yönetimi, bugün saat 15.00'te son gelişmeleri masaya yatırmak için toplandı. Görüşme öncesi Mustafa Cengiz açıklamalarda bulundu. Başkan Cengiz, "Şu aşamada Galatasaray'ın menfaatleri seçimi göstermiyor. Ama yarın ne gösterir bilemiyorum" diyerek gelişmelerin süreceğini belirtti. Toplantıdan da seçim kararı çıkmadı.

Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu ise yaptığı açıklamada seçim olacakmış gibi konuşarak, "Daha önce Sayın Mustafa Cengiz’e seçim yapın demiştik. Yönetime yaptığımız çağrının ne kadar doğru olduğu ortada. Mahkeme kararı gereği Galatasaray’da davacı olarak görülen Abdürrahim Albayrak ve Yusuf Günay aday olabiliyor. Hukukçular ayrıntıları ortaya koyacaklardır. Daha önce de söylemiştik. Davacı olmayan yöneticiler, seçimde yer alamayacaklar. Albayrak ve Günay tedbirin durdurulması kararını aldılar ve seçimde yer alabilecekler. Galatasaray bu şekilde seçime gidecek" dedi.