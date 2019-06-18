Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),nisan ayına ilişkin sanayi üretim rakamlarını açıkladı. Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4 azaldı

Nisan takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 2.3 azalacağı, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise aylık bazda yüzde 0,2 yükseleceği tahmin ediliyordu.

SANAYİ ÜRETİMİ MARTTA AYLIK BAZDA YÜZDE 2.1 ARTTI



Arındırılmamış sanayi üretim endeksi, martta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4.7, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi yıllık bazda yüzde 2.2 azalırken, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi ise aylık bazda yüzde 2.1 artış göstermişti.

SANAYİ ÜRETİMİ BİR ÖNCEKİ YILIN NİSAN AYINA GÖRE YÜZDE 4 AZALDI

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Nisan ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %9,3 ve imalat sanayi sektörü endeksi %4,2 azalırken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,7 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 1 AZALDI



Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Nisan ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %7,8 ve imalat sanayi sektörü endeksi %0,9 azalırken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,9 arttı.