Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Sağlık Son dakika: Okul müdürünün 'Heimlich manevrası' öğrenciyi kurtardı...O anlar kamerada | Sağlık Haberleri

        Okul müdürünün 'Heimlich manevrası' öğrenciyi kurtardı...O anlar kamerada

        Osmaniye'de boğazına boncuk kaçan küçük öğrenciyi, okul müdürü Heimlich manevrasıyla kurtardı. O anlar okulun güvenlik kameralarına yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 12:21 Güncelleme: 29.12.2024 - 12:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Boncuk öldürüyordu! Kahraman müdür
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Osmaniye’de nefes borusuna boncuk kaçan özel öğrenciyi, okul müdürü yaptığı 'Heimlich manevrası' ile kurtardı.

        Osmaniye merkez Şehit Atakan Çakır Anaokulu’nda görev yapan okul müdürü Fatma Ender, ders arasında Özel eğitim alan bir öğrencisinin nefes almakta zorlandığını fark etti. Hızlı bir şekilde müdahalede bulunan Fatma Ender, öğrenciye Heimlich manevrasını uygulayarak boğazına kaçan boncuğun çıkmasını sağlayıp, hayatını kurtardı.

        Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Heimlich manevrası ile çocuğun boğazına kaçan boncuğun yere düştüğü görüldü.

        Minik kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        DEM Parti'den İmralı açıklaması
        DEM Parti'den İmralı açıklaması
        Güney Kore'de uçak kazası: Çok sayıda kişi öldü!
        Güney Kore'de uçak kazası: Çok sayıda kişi öldü!
        Beşiktaş'ta seçim heyecanı!
        Beşiktaş'ta seçim heyecanı!
        'Ufaklıktan haber var'
        'Ufaklıktan haber var'
        "Neden peşimizden geliyorsun" diye sivil polislere saldırdılar!
        "Neden peşimizden geliyorsun" diye sivil polislere saldırdılar!
        496 balık türünün yüzde 65'inde o var
        496 balık türünün yüzde 65'inde o var
        Zaha Lyon'da da tutunamadı!
        Zaha Lyon'da da tutunamadı!
        Sevgilisini öldürmek için kiralık katil tuttu! Tuttuğu kiralık katil onu öldürdü
        Sevgilisini öldürmek için kiralık katil tuttu! Tuttuğu kiralık katil onu öldürdü
        Ya Voldemort haklıysa?
        Ya Voldemort haklıysa?
        Annesine tepki yağdı
        Annesine tepki yağdı
        "Düzenli ödeme yapan tüketicilerden güvence bedeli alınmayacak"
        "Düzenli ödeme yapan tüketicilerden güvence bedeli alınmayacak"
        Bu bölgeler için sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Narin Güran davasında karar
        Narin Güran davasında karar
        Trump'tan vasıflı göçmen alımına destek mesajı
        Trump'tan vasıflı göçmen alımına destek mesajı
        "Toplum AI'nin gücünü farkında değil"
        "Toplum AI'nin gücünü farkında değil"
        "Dağda yaşıyorum"
        "Dağda yaşıyorum"
        Kadın meslektaşlarını topa tuttu
        Kadın meslektaşlarını topa tuttu
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Canay Doğan!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Canay Doğan!
        Çocuklarda kışla beraber RSV vakaları arttı
        Çocuklarda kışla beraber RSV vakaları arttı
        "Şans için 12 üzüm" geleneğinin perde arkası!
        "Şans için 12 üzüm" geleneğinin perde arkası!