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Haberlerİş-YaşamSON DAKİKA! Osmangazi'nin garanti ödemesi yapıldı
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Osmangazi'ya salı günü 1.75 milyar TL ödendi

Ankara, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu’nun ardından Osmangazi Köprüsü ve Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’na, 2020 yılının ilk yarısına ilişkin “garanti” ödemesini yaptı. 29 Eylül Salı günü, işletmeci şirkete, yılın ilk yarısında araç geçişlerinin garanti sınırının altında kalması nedeniyle 1 milyar 750-1 milyar 800 milyon TL arasında bir ödeme gerçekleştirildi. Şirkete, 2020 yılının ikinci yarısına ilişkin garanti ödemesi, Mart 2021’de yapılacak. Karayolları, Eylül ayında diğer karayolları müteahhitlerine de yol yapım işlerinden doğan alacakları için 2 milyar TL ödemede bulunmuştu.

SON DAKİKA! Osmangazi'nin garanti ödemesi yapıldı

Türkiye, bir “finans” yöntemi olarak öne çıkan yap-işlet-devret (YİD) ile “mega” olarak adlandırılan büyük alt yapı projelerini gerçekleştirdi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu, Osmangazi Köprüsü ve Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Avrasya Tüneli, bu yöntemle inşa edildi. Devlet, yapım ve işletmesini özel sektörün üstlendiği bu projelere, araç geçiş garantisi verdi. Araç geçiş bedelleri, döviz olarak belirlendi. Araç geçişleri, garanti sınırının altında kalması durumunda aradaki farkı devlet ödüyor. Buna, “araç geçiş garanti ödemesi” adı veriliyor.

TEMMUZ’DA ÖDENDİ

Devlet, daha önce köprü ve otoyol projelerinde garanti ödemelerini yıllık yapıyordu. 2018 yılının ağustos ayında döviz kurunda yaşanan şok artışın ardından garantide “ikili ödeme” sistemine geçildi.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Kuzey Çevre Otoyolu’nu, İÇTAŞ–Astaldi konsorsiyumu işletiyor. Söz konusu ortaklığa, 2020 yılının ilk yarısında araç geçişlerinin garanti sınırının altında kalması nedeniyle Temmuz ayında 1 milyar 750 TL düzeyinde ödeme yapıldı. Yılın ikinci yarısı için 2021 yılı Ocak ayında garanti ödemesi yapılacak.

SALI GÜNÜ ÖDEME YAPILDI

Osmangazi Köprüsü ve Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’nu, Otoyol Yatırım AŞ işletiyor. İşletmeye, 2020 yılının ilk yarısı için 29 Eylül Salı günü 1 milyar 750-800 milyon TL aralığında garanti ödemesi yapıldı. 2020 yılının ikinci yarısına ilişkin garanti ödemesi Mart 2021’de gerçekleştirilecek.

2 MİLYAR TL ÖDEME

Karayolları Genel Müdürlüğü, Eylül ayında diğer karayolları müteahhitlerine de (yol yapım) ödeme yaptı. Müteahhitlere, 11-12 milyar TL dolayında birikmiş borcu bulunuyordu. Bunun, 2 milyar TL’lik bölümünü ödedi.

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