Mahallede oturanlardan alınan ifadeler sonrası, aynı binada oturan ve maktulle arkadaş olan kişilerin ikametlerinde bulunamaması üzerine bu noktaya yönelen ekipler, Pakistan uyruklu Adnan A, Amjad A. ile Ali R'nin Esenler'deki bir iş yerinde kaldığını tespit etti.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.