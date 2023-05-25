Alınan bilgiye göre, Kemer Mahallesi 903. Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın giriş katındaki daireden dumanlar çıktığı ihbarı üzerine, itfaiye ekipleri olay yerine geldi.

ÖLEN KİŞİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

İhbarın yapıldığı adreste hareketsiz halde yatan bir kişinin görülmesi üzerine polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. AA'nın haberine göre, olay yerine gelen ekiplerce yapılan incelemede Pakistan uyruklu olduğu belirlenen Muhammad Tahir Khan isimli kişinin, hayatını kaybettiği tespit edildi.