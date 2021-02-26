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HaberlerParaPİYASALAR ŞOKTA! Son dakika: ABD tahvilleri sonrası dolar fırladı
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Piyasalara tahvil şoku

ABD tahvil faizlerinin 1.61 seviyesine çıkarak 10 Şubat'tan bu yana 48 baz puan yükselmesi ve pandemi öncesindeki şubat 2020'den bu yana en yüksek seviyesine gelmesi piyasaları alt üst etti. Küresel piyasalarda sert satışlar gelirken, ABD borsalarında düşüşler teknoloji hisseleri öncülüğünde yüzde 3'ü geçti. Bozulan risk iştahıyla altın ve petrol fiyatları düştü, emtialar değer kaybetti. Türk Lirası, Meksika Pezosu ve Güney Afrika Randı başta olmak üzere gelişen ülke kurları geriledi

PİYASALAR ŞOKTA! Son dakika: ABD tahvilleri sonrası dolar fırladı
HABERTURK.COM

ABD tahvillerindeki sert hareket küresel piyasaları salladı. Pandemi dönemindeki parasal genişleme, aşılama sonrası toparlanma emarelerinin başlamasıyla ekonominin aşırı ısınıp ısınmadığı ve enflasyon görünümündeki tartışmalar ABD 10 yıllıklarına yansıdı.

ABD 10 yıllık tahvil faizleri son 2 haftada 48 bp yükselerek 1.61'e ulaştı ve pandemi öncesi seviyesini aştı. Bu hareket sonrası borsalar sert düştü, gelişen ülke varlıkları ve Avrupa tarafında da sert satışlar görüldü.

Tahvillerdeki hareketin ve risk iştahının bozulmasının ana nedeni ABD Hazinesi'nin 7 yıllık ihraca 2009'dan bu yana en az talebin en yüksek faizle gelmesi ve ABD 5 yıllıklarının 10 yıllıklara göre daha sert artışı oldu.

Getirisi eğrisindeki sert artış sonrası Nasdaq yüzde 3.52, Dow Jones yüzde 1.76 ve S&P 500 yüzde 2.45 değer kaybıyla günü sonlandırdı. Nasdaq Ekim ayından bu yana en sert düşüşünü yaşarken, S&P 500 endeksinde yer alan 11 sektörün tamamı geriledi.

Küresel piyasada bozulan alım iştahı sonrası gelişen ülke varlıkları da satış baskısı yaşarken Türk Lirası, Meksika Pezosu ve Güney Afrika Randı açık olan Asya piyasalarının etkisiyle en büyük düşüşü kaydetti. Dolar/TL'de 7.44 seviyesi görüldü. Londra piyasasının açılmasıyla diğer gelişen ülke kurları izlenecek. Dolar endeksi an itibarıyla 90 puan üzerinde seyrediyor.

Tahvil faizlerindeki artış başta petrol ve altın fiyatlarını da aşağı çekerken emtiaların genelini olumsuz etkiledi. Ons altın fiyatı 1760 doların altına geriledi

ABD'de Fed'in getirisi eğrisinin kontrolüne yönelik tartışmalar yeniden ısınırken Fed eyalet başkanları tahvil faizlerindeki artışın ekonominin toparlanmasına yönelik bir işaret olduğunu söyledi ve ekonominin aşırı ısındığı görüşlerini reddetti.

Fed yetkilileri tahvil alım programlarında herhangi bir değişik sinyali vermeyerek ekonomiyi desteklemeye devam edeceklerini söylüyor.

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