Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDövizSON DAKİKA HABERLERİ! Dolar sert yükseldi! Dolar neden yükseldi? Dolar kaç TL oldu?
ABONE OL

Son dakika...Küresel dalga en çok TL'yi vurdu

Son dakika... Dolar 7.44’e çıktıktan sonra 7.32 seviyelerine kadar geriledi. Gün içinde yüzde 3’ün üzerinde değer kaybeden dolar akşam saatlerindeki hareketiyle dikkatleri üzerine topladı. Güne 7.07 seviyesinden başlayan dolar diğer gelişen ülke para birimleri gibi akşam saatlerinde hızlı bir harekete sahne oldu. Her şey ABD’de yaşanan enflasyon endişeleri sonrasında ABD tahvillerindeki yükselişe bağlı olarak başladı. İçeride rezerv tartışlamaları yaşayan Türkiye’de TL’nin diğer gelişen ülke para birimlerine göre daha çok değer yitirmesi dikkat çekti

SON DAKİKA HABERLERİ! Dolar sert yükseldi! Dolar neden yükseldi? Dolar kaç TL oldu?
HABERTURK.COM

Dolar kuru akşam saatlerinde 7.44 TL’ye kadar yükseldikten önce 7.38’e ardından da 7,32-7.35’e aralığına indi. Güne 7.07 seviyesinden başlayan dolar diğer gelişen ülke para birimleri gibi akşam saatlerinde hızlı bir harekete sahne oldu. Türk Lirası piyasasının içeride kapanmasının ardından piyasada likiditenin sığlaşması nedeniyle Türk Lirası’ndaki dalgalanma boyu diğer rakiplerinden daha hızlı oldu. Her şey ABD’de yaşanan enflasyon endişeleri sonrasında ABD tahvillerindeki yükselişe bağlı olarak başladı. Küresel piyasalarda Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları da bu endişeleri dindirmeye yetmedi.

YABANCI ÇIKIŞI DA HIZLI OLDU

Zira kur, TSİ 21:16'da 7.44 seviyesine ulaştı. TL bu seviye ile yüzde 3.8 değer kaybederken Meksika pesosu, Güney Afrika randı da aynı şekilde değer yitirdi. Ancak TL’deki hareket diğer piyasalara göre bir parça daha fazla oldu. Sonrasında kayıp yüzde 3.2 ile 3 arasında kaldı. Güney Afrika Randı ise yüzde 3.3’ kadar değer kaybetti. Benzer kayıp Meksika Peso’sunda yaşandı. Peso da dolar karşısında yüzde 2.2 kaybetti. Brezilya Reali ise yüzde 2 kan kaybetti. Rus Rublesi de yüzde 2’ler mertebesinde değer yitirdi. Türk Lirası’nda dalganın boyutunun büyük olmasında ise ise Türkiye’nin son dönemde de tartışma konusu olan döviz rezervlerindeki düzey ve son dönemde piyasaya artan yabancı girişinin etkisiyle yaşanan düzeltmelerden kaynaklandığı ifade edildi.

ABD’DE TAHVİL FAİZİ YÜZDE 1.5

10 yıl vadeli ABD Hazine tahvili faizlerindeki yükselişin, altından sonra hisse senetleri gibi görece riskli varlıklarda satışlara neden olabileceği düşünülürken, gelişen piyasa para birimlerine de kayıp getirdi. Zira ABD’de artan enflasyon faiz artırımı beklentilerini beraberinde getirdi. ABD Hazine tahvili faizleri şubat ayı başından bu yana yüzde 28 yükselirken altın fiyatları aynı süre zarfında neredeyse yüzde 3 değer kaybetti. ABD’de 10 yıllık tahviller en son 1.50 seviyesine kadan yükseldi. Korona virüsü salgını ve aşıdaki gelişmeler de piyasalarda gelişmekte olan ülkeler üzerinde baskıyı artırırken önceki gün Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları da doların faizindeki artışı dizginleyemedi. Powell bu yıl enflasyonun yüzde 2 altında kalacağı tahminini piyasalarla paylaştı. Ancak tahvil faizleri yükselmeye devam etti. Çünkü gıda fiyatlarının da artışıyla ABD enflasyonunun daha da artması beklentileri güçleniyor. Tüm bu gelişmeler 0.25 olan ABD Merkez Bankası faizinin daha erken artırılacağı beklentisini artırıyor.

TÜRKİYE’DE NELER YAŞANDI

Dolar Şubat ayına 7,30 seviyesinden başlamıştı. Türkiye'nin risk primi 293 baz puan seviyesinden işlem görürken, gösterge tahvil faizi de yüzde 14,92 oldu. Haftaya 7,01 seviyesinde başlayan dolar/TL kuru Çarşamba günü 7,24'ün üzerini test etmişti. Tüm bu gelişmeler sonrasında CHP ile hükümet arasında yaşanan Merkez Bankası net rezervi tartışması yatırımcıların da dikkatini çekti. TCMB’nin brüt rezervleri 95 milyar lira düzeyindeyken nette ekside olması küresel hareketlerde TL’nin de elini zayıflatan en önemli unsurlar arasında. Zira son dalgalanmada da TL’nin en çok kan kaybetmesinin sebebi buna bağlandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Dolar kaç TL? Dolar neden yükseliyor?
DÖVİZDolar neden yükseliyor?
25 Şubat Euro, Dolar kuru ne kadar? Gün sonu Dolar kaç TL, Euro kaç TL? Dolar neden yükseliyor?
DÖVİZGün sonu Dolar, Euro kaç TL?
DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR? Dolar son dakika - 25 Şubat dolar kuru - Haberler
DÖVİZDolar yönünü yukarı çevirdi
Dolar kaç TL? Dolar neden yükseliyor?
DÖVİZDolar neden yükseliyor?
Dolar son dakika! Dolar sert yükseldi- 24 Şubat dolar kuru
DÖVİZDolar sert yükseldi
Gün sonu Dolar kaç TL, Euro kaç TL? Dolar, Euro ne kadar oldu? İşte 23 Şubat Euro, Dolar kuru
DÖVİZGün sonu Dolar, Euro kaç TL?
Dolar SON DAKİKA! Dolarda beklenmedik hareket - 23 Şubat dolar kuru
DÖVİZDolar düşüşle açıldı
Dolar kaç TL, Euro kaç TL? 22 Şubat Dolar, Euro ne kadar oldu? İşte Euro, Dolar kuru
DÖVİZDolar, Euro kaç TL? Son durum
22 Şubat gün sonu Dolar kaç TL, Euro kaç TL? Euro, Dolar ne kadar oldu? İşte gün sonu Euro, Dolar kuru
DÖVİZDolar, Euro kaç TL? Son durum
19 Şubat gün sonu Dolar kaç TL, Euro kaç TL? Faiz kararı sonrası Dolar, Euro ne kadar oldu?
DÖVİZ19 Şubat gün sonu Dolar, Euro kaç TL?