Hatay'da 10 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü Mehmet Kaya, kümeste yakalandı. Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi İnfaz Büro Amirliği ekipleri, aranan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda "uyuşturucu madde imal etme ve ticaretini yapma" suçundan hakkında 10 yıl hapis cezasıyla aranan Mehmet Kaya'nın saklandığı adres tespit edildi.
EVDEN KAÇTI, KÜMESE GİZLENDİ
AA'da yer alan habere göre ekiplerin adrese yaptığı baskın sırasında evden kaçan hükümlü, bir başka evin damında bulunan kümese saklandı. Polislerce yapılan aramada burada yakalanan Kaya, emniyetteki işlemin ardından cezaevine gönderildi
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