SON DAKİKA

Küçükçekmece'de polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçmaya çalışırken yayalara çarpan şüphelilerden biri tutuklandı.

İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 Eylül'de saat 14.30 sıralarında, hakkında daha önce "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapılan G.M'yi takibe aldı.

AA'nın haberine göre, ekipler, şüphelinin farları açmak kapamak suretiyle kendisine işaret veren araca koşarak binmesi üzerine, bu araca "dur" ihtarında bulundu.

Polisin "dur" ihtarına uymayan şüphelinin bulunduğu araç, kırmızı ışıkta yoluna devam ederek Halkalı Caddesi'nde kaldırıma çıkarak yayalara çarptı.

Araç durunca polis ekipleri, şüpheliler M.U, Ö.B. G.M. ve U.Y'yi araçtan indirip gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerden M.U'nun araçta oturduğu kısımda 5 gram bonzai, Ö.B'nin araçta oturduğu kısımda 5 gram bonzai ile üst aramasında uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 230 lira para, G.M'nin oturduğu koltukta 1 gram bonzai, U.Y'nin çorabı içerisinde 1 gram bonzai ele geçirildi.

Şüphelilerin yapılan sorgularında, değişik suçlardan kayıtlarının olduğu, araç sürücüsü olan şahsın denetimli serbestliğinin olduğu belirlendi.

Şüpheli G.M. savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.U tutuklandı, Ö.B. ve U.Y. ise serbest bırakıldı.

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