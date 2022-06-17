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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Rehabilitasyon aracı devrildi! 8 çocuk yaralandı
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Rehabilitasyon merkezi öğrencilerini taşıyan araç devrildi: 9 yaralı

Bartın'da feci bir kaza meydana geldi. Kentte rehabilitasyon merkezine öğrencilerin taşındığı otomobilin şarampole devrildiği kazada, sürücü ve 8 çocuk yaralandı

Son dakika: Rehabilitasyon aracı devrildi! 8 çocuk yaralandı
Rehabilitasyon aracı devrildi! 8 çocuk yaralandı
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DHA

Kaza, saat 15.30 sıralarında, Bartın- Kozcağız yolunda meydana geldi. Kozcağız beldesindeki rehabilitasyon merkezine öğrenci taşıyan K.B.'nin kullandığı 35 JF 786 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

DHA'nın haberine göre ihbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralanan sürücü ile 8 çocuğa ilk müdahalede bulunarak, ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Tedaviye alınan 9 kişinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

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