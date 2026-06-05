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        Haberler Gündem Güncel Reyhanlı saldırısında karar açıklandı! | Son dakika haberleri

        Reyhanlı saldırısında karar açıklandı!

        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te 53 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırılarla ilgili 33 kişinin yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme, sanıklar Temir Dükancı, Memet Gezer ve Cengiz Sertel'i 53 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 3 bin 921 yıl hapis cezasına çarptırdı

        Giriş: 05 Haziran 2026 - 16:16 Güncelleme:
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        Reyhanlı saldırısında karar açıklandı!

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