son dakika
İş-Yaşam
Haberler > Ekonomi > İş-Yaşam > Son dakika: Sanayi Bakanlığı'ndan kur farkı ayarı ve 16 maddelik bayram paketi

Son dakika: Sanayi Bakanlığı'ndan 16 maddelik bayram paketi

Son dakika haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bayram öncesinde sanayici, KOBİ ve girişimciler için 16 maddelik destek ve önlem paketini açıkladı. Buna göre, Ar-ge destekleri̇ne “kur farkı” ayarı yapılırken, teknoloji̇ geli̇şti̇rme bölgeleri̇ne 100 mi̇lyon TL ve bi̇n 500 projeye 500 mi̇lyon TL destek verilecek. Vadesi geçmiş ve icra takibi başlatılan TSE alacakları da yeniden yapılandırılacak

17.08.2018 - 13:56 | Güncelleme:

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye’ye yönelik ekonomik saldırılar karşısında sanayiciler, KOBİ’ler ve teknoloji girişimcilerinin üzerindeki yükü hafifletmek ve bu süreçten güçlenerek çıkmalarını sağlamak amacıyla harekete geçti.

Bakan Varank başkanlığında hafta başından itibaren bakanlık bünyesinde yürütülen, “Destek ve Önlem Paketi” çalışmaları tamamlandı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da sunulan paket, parasal genişlemeye yol açmadan ve sıkı maliye politikalarına uyumlu şekilde hazırlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kurban Bayramı öncesinde 16 maddelik paketi kamuoyu ile paylaştı.

Bakan Varank, pakete ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu;

Ülkemize karşı yapılan ekonomik saldırılardan sanayicilerimizin ve teknoloji girişimcilerimizin olumsuz etkilenmemeleri için yerlileştirme adımlarımızı ve milli teknoloji hamlemizi hızlandırıyoruz. Sektörün taleplerini de dikkate alarak, yeni ekonomi modelimizdeki tasarruf ilkeleri çerçevesinde bütçemize ilave yük getirmeksizin, sanayicilerimizi ve girişimcilerimizi 16 maddelik yeni bir paketle destekliyoruz.

İŞTE DESTEK VE ÖNLEM PAKETİ:

Kosgeb alacaklarına 2019 yılına kadar erteleme geli̇yor

Ar-ge destekleri̇ne “kur farkı” ayarı

2 bi̇n 739 i̇thal üründe ‘yerli̇leşti̇rme’ atağı

Osb’lerde ‘bedelsi̇z arsa’ tahsi̇si̇ni̇n kapsamı geni̇şli̇yor

Yatırım teşvi̇k belgesi̇ başvuru ücreti̇ kaldırılıyor

Temel bi̇li̇mler mezunlarına ‘i̇sti̇hdam’ desteği̇

Teknogi̇ri̇şi̇mci̇lere desteği̇n üst sınırı 200 bi̇n tl’ye yükselti̇ldi̇

Dış pazarlara açılan kobi̇’lere 300 bi̇n tl i̇hracat desteği̇

TSE hi̇zmet bedelleri̇nde yüzde 25 i̇ndi̇ri̇m

Vadesi̇ geçmi̇ş ve i̇cra taki̇bi̇ başlatılan TSE alacakları yeni̇den yapılandırılacak

Patent, marka, tasarım başvuru ve tesci̇l ücretleri̇nde yüzde 25 i̇ndi̇ri̇m

Patent, marka ve tasarımla i̇lgi̇li̇ geci̇kme cezaları affedi̇li̇yor

Kalkınma ajansları aracılığıyla bi̇n 500 projeye 500 mi̇lyon tl’li̇k destek

Teknoloji̇ geli̇şti̇rme bölgeleri̇ne 100 mi̇lyon tl’li̇k destek

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.