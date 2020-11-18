Fenerbahçe Kulübü, eski golcüsü Semih Şentürk'ün futbol akademisi antrenörlüğüne getirildiğini açıkladı.

İşte Fenerbahçe Kulübü'nün açıklaması:

"Fenerbahçe formasını ‘Genç Semih’ olarak yıllarca sırtında taşıyan Semih Şentürk, kariyerine Fenerbahçe Futbol Akademisi’nde genç sporcularımızı yetiştirerek devam edecek.

Kendisine Fenerbahçe Futbol Akademisi Antrenörü olarak yeni kariyerinde başarılar dileriz."

"FENERBAHÇEME GERİ DÖNDÜĞÜM İÇİN MUTLUYUM"

Konu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Semih Şentürk ise şu ifadeleri kullandı: "1999 yılında kapısından girip; büyüdüğüm, yetiştiğim, formasını giydiğim, çocukluk hayalime eriştiğim sonrasında milli takıma kadar yükseldiğim Fenerbahçe'me gelecek nesilleri yetiştirmek üzere geri döndüğüm için çok mutluyum..."