Galatasaray'da Serdar Aziz konusunda sıcak gelişme yaşanıyor! Spor Toto Süper Lig’in ilk yarısının son haftasında Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan Sivasspor karşılaşması öncesinde mide bulantısı şikayetinden dolayı son dakika maç kadrosundan çıkarılan, sonrasında ise Maldivler'e tatile gitmesi nedeniyle tepki gören Serdar Aziz olaya ilişkin ilk açıklamayı yaptı.

Sarı-kırmızılıların Antalya'daki devre arası kampına Fatih Terim tarafından alınmayacağı kaydedilen ve kendisine kulüp bulması istenen Serdar Aziz, menajeri aracılığıyla bir açıklama yaptı ve "Farkında olmadan böyle bir karar aldıracak kadar büyük bir hata yaptıysam, Fatih hocadan özür dilemek benim gücüme gitmez" dedi.

Serdar Aziz'in menajeri Haluk Canatar, TRT Spor'daki canlı yayına katıldı ve Fatih Terim'in babacan bir tavra sahip olduğunu dile getirerek, Serdar'a sormadan herhangi bir kulüple görüşme gerçekleştirmediğini söyledi. Milli futbolcuyla bugün bir araya geldiğini dile getiren Canatar, Serdar Aziz'in "Ben Fatih hocayla konuşana kadar hiçbir kulüple görüşme. Farkında olmadan böyle bir karar aldıracak kadar büyük bir hata yaptıysam, Fatih hocadan özür dilemek benim gücüme gitmez" ifadelerini kullandığını söyledi" ifadelerini kullandığını söyledi.

Haluk Canatar ayrıca "Serdar'ın üzerinde Fatih Terim'in büyük emeği var. Daha önce de Galatasaray'dayken Serdar'ı takımda görmek isteyen Fatih hocadır. Biz hocaya nezaketsizlik yapamayız, onu da rencide etmemeliyiz. Biz bugüne dek hocadan saygısızlık görmedik. Futbolcularla olan ilişkilerinde her zaman pozitiftir, babacan bir insan. Ben Serdar'la konuşmadan hamle yapamazdım. Ancak ben profesyonel bir menajerim ve futbolcumun haklarını da düşünmem ve b, c planlarını hazırlamam lazım" dedi.

Serdar Aziz'le Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da ilgilendiği öğrenilmişti.

Bu sezon 15’i sarı-kırmızılı, 2’si de milli forma ile olmak üzere toplam 17 resmi müsabakada görev alan Serdar Aziz, 3 gol ve 2 asist ile mücadele etti. Toplam 6 sarı kart gören milli futbolcu, 1 kez de kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.

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