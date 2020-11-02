İşte o kahraman! 'Parmağımı tuttu, hiç bırakmadı'

Düğün günü geline dayakta flaş gelişme! 0:00 / 0:00

İHA

Hatay'ın Belen ilçesinde yol kenarında tartıştığı gelini döven damat, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

İHA'nın haberine göre, ilçedeki Gedik mevkiinde, üzerinde gelinlik ve damatlık bulunan, düğüne gittikleri düşünülen çift, araçtan inerek yol kenarında tartışmaya başladı.

Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Damat, yanındaki yakınlarının müdahalesine rağmen gelini tekme, tokat ve yumruklarla dövdü. Yaşanan anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

YAĞMA SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Öte yandan damat H.H.İ.’nin aracı hızlı kullanmasından dolayı çıktığı söylenen şiddet girişiminin asıl nedeninin fotoğraf çekimi olduğu iddia edildi.

İskenderun ilçesinde fotoğraf çekilmek üzere yola çıkan çiftten damadın bilinmeyen nedenle vazgeçip dönmeye karar vermesi üzerine tepki gösteren gelinle aralarında bir süre tartışma yaşandı.

Araç dışına taşan tartışma sonrası damat H.H.İ., gelin F.Ş.’yi darp etti. İddiaya göre damat, gelinin üstünde bulunan altınları alması üzerine, yağma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.