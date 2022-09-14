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Haberler Emlak Son dakika: Sosyal konut için 141 bin kişi başvurdu
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Sosyal konut için 207 bin kişi başvurdu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum önce 10.30 itibarıyla İlk Evim İlk İş Yerim projesine 92 bin başvuru yapıldığını açıkladı. Daha sonra 11.00'da rakamın 141 bine, 11.45'te ise 207 bine ulaştığını bildirdi. TOKİ'nin projeden para kazanmayacağını söyleyen Bakan Kurum projeye ilk gün veya son gün başvurmak arasında bir fark olmadığını belirtti. Ödemelerin teslimden 1 yıl önce başlayacağı bilgisini verdi

Son dakika: Sosyal konut için 141 bin kişi başvurdu
Sosyal konut projesine yoğun ilgi
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HABERTURK.COM

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 10.30 itibarıyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün detaylarını açıkladığı sosyal konut projesi İlk Evim İlk İş Yerim için 92 bin başvuru yapıldığını açıkladı. Saat 11.00 itibarıyla rakamın 141 bine, 11.45 itibarıyla ise 207 bine çıktığını bildirdi.

Projeye başvurular dün gece itibarıyla başladı. Projeye toki.gov.tr’den ya da bankalar aracılığıyla 31 Ekim’e kadar başvuruda bulunulabiliyor.

3+1'LER 105 METREKARE

Bakan Kurum'un konuyla ilgili düzenlenen basın toplantısında verdiği bilgilere göre proje kapsamındaki 2+1 konutların büyüklüğü 75 ila 85 metrekare arasında değişecek. Fiyatları da 608 bin liradan başlayacak 770 bin liraya kadar çıkacak. 3+1 konutla ise 105 metrekare olacak ve fiyatları 850 bin ila 950 bin TL arası olacak.

Taksit tutarlarında artışın memur maaş katsayısına göre olacağını belirten Bakan Kurum "Geçen yıl Toki'de yüzde 25 artırdık oysa memur maaşlarında artış yüzde 80’di. Sosyal devlet olma gereği yüzde 25 ile sınırlı tuttuk bunu kira artışındaki sınır gibi" ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum projeye ilk veya son gün başvurmak arasında bir fark olmadığını sözlerine ekledi. Sosyal konutta taksit ödemelerinin kura değil sözleşme yapıldığı tarih itibarıyla başlayacağını söyleyen Bakan Kurum "Sosyal konutta ödemeler teslimden 1 yıl önce başlayacak" bilgisini paylaştı.

TOKİ PARA KAZANMAYACAK

100 metrekarelik bir inşaatın maliyetinin 1 milyon TL olduğunu belirten Bakan Kurum TOKİ'nin projeden para kazanmayacağını ifade ederek "Metrekare inşaat maliyeti 8 bin 129 TL KDV’siz fiyatı bu rakam 10 bin üzerine çıkacaktır. Bu açıdan bu evleri maliyetinin bir haylinde vatandaşlara sağlayacağız" dedi.

KİRAYA VERİLEBİLECEK

Ailelerden miras kalan ev hisseleri olanların da projeye başvuruda bulunabileceklerini belirten Bakan Kurum "Sonradan TC vatandaşı olanlar da bu projeye şartları uygunsa katılabilir. Sosyal konutu satış borcu bitmeden yapılamayacak. Ancak kiraya verebilir bu daireyi" dedi.

Bakan Kurum 18 yaşından büyük bir çocuk varsa aynı haneden 2 başvuru yapılabileceğini belirtti.

İKİ ÇEŞİT ARSA VAR

Konut amaçlı arsa satışına ilişkin bilgi veren Bakan Kurum şunları söyledi:

"Vatandaşlarımız gidecekler, kendi evlerini bu arsalara yapabilecekler. İki çeşit arsamız var. İlki, 350 ila 500 metrekarelik büyüklükte olacak. Buralarda yapılacak konut büyüklükleri ise 105 ile 150 metrekare olacak. Vatandaşımız, 192 bin 500 liradan başlayan toplam fiyat ve 1.604 liradan başlayan taksitlerle, 10 yıl vadeyle, faizsiz şekilde ödeneceği bir yöntemle arsasını alacak.

İkincisi ise; hisseli parseller olacak. Burada da konut büyüklüğü 150 metrekare olacak. 112 bin 500 liradan başlayan toplam fiyat ve 937 liradan başlayan taksitlerle, yine 10 yıl vadeyle ve faizsiz bir şekilde insanımız arsasına kavuşacak."

ARSA VE SANAYİ İŞYERİ BAŞVURULARI 10 EKİM'DE BAŞLIYOR

Proje kapsamındaki bir diğer yatırımın ise yeni işyerleri olduğunu belirten Bakan Kurum "İlk etapta Ankara’dan Adana’ya, Erzurum’dan Diyarbakır’a, Kastamonu’dan Konya’ya 28 ilimizde toplamda; 50 ile 200 metrekare büyüklüğünde 10 bin yeni işyeri yapıyoruz. Küçük ve orta ölçekli sanayicimizin istifadesine sunuyoruz. İnşallah bu işyerleri; ülkemizin yatırımına, üretimine, sanayisine, istihdamına büyük katkı sunacak. Bu işyerlerinin de ödemeleri şu şekilde olacak. 350 bin liradan başlayan fiyatlar ve 2 bin 633 liradan başlayan taksitlerle, 120 ay vadeyle sanayicimiz, genç girişimcilerimiz yeni işyerlerinden istifade edebilecek. Başvuruları bugün başlattık. Ekim ayı sonuna kadar sürecek. İnşallah ilk temellerimizi kısım kısım, Kasım-Aralık gibi atıyoruz. Yine arsa ve sanayi işyeri için başvurularımız 10 Ekim’de başlıyor, 7 Kasım’a kadar da devam edecek. İlk etap konutlarını azami 2 yıl içinde bitireceğiz" dedi.

2 TRİLYON LİRALIK EKONOMİK HAREKETLİLİK

Projenin yaklaşık 900 milyar liralık yatırım değerine sahip olduğunu ifade eden Bakan Kurum "Çarpan etkisiyle, 2 trilyon liradan fazla ekonomik hareketliliğe yol açacağını hesaplıyoruz" diye konuştu.

Devamı geliyor...

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