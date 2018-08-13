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Son Dakika: SPK yalan haberler hakkında yasal işlem başlatacak

Son dakika haberi... Sermaye Piyasası Kurulu'ndan açıklamada, "Sermaye piyasalarının etkin, güvenilir ve şeffaf bir ortamda işleyişi için Kurulumuzca tüm tedbirler alınmaktadır" dendi

13.08.2018 - 10:01 | Güncelleme: AA

SPK, yalan haber yapanlar için her türlü yasal işlem başlatılacak dedi.

SPK'dan yapılan açıklamada, "Halka açık banka ve şirketler hakkında yalan yanlış haber ve açıklamaları yapanlar, yayanlar hakkında her türlü yasal işlem yerine getirilecektir" ifadeleri kullanıldı.

SPK açıklamasının tam metni şöyle:

Bilindiği üzere, sermaye piyasalarının etkin, güvenilir ve şeffaf bir ortamda işleyişi için Kurulumuzca tüm tedbirler alınmaktadır. Diğer taraftan, basın yayın organlarında yer alan söylenti niteliğindeki haber ve açıklamalara itibar edilmemesi önem arz etmektedir.

Söz konusu haber ve açıklamaların, yatırımcıların karar verme süreçlerini etkileyebileceği dikkate alınarak, bu durumun, en hafif şekliyle ülkemiz sermaye piyasalarında güvenilirliğin ve şeffaflığın ciddi manada zedelenmesine ve yatırımcıların zarar görmesine yol açabileceği değerlendirilmektedir.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun “piyasa dolandırıcılığı” başlıklı 107’nci maddesinin ikinci fıkrasında, sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi veren, söylenti çıkaran, haber veren, yorum yapan veya rapor hazırlayan ya da bunları yayan ve bu suretle menfaat sağlayanlar hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası uygulanacağı düzenlenmiştir.

Bu çerçevede, Sermaye Piyasası Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde, halka açık bankalar, finansal kuruluşlar ve şirketler hakkında yalan yanlış haber ve açıklamaları yapanlar ve yayanlar hakkında her türlü yasal işlemin kararlılıkla yerine getirileceği hususu kamuoyuna önemle duyurulur.

 

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Yorumlar 2
  • Misafir 15 dakika önce
    yapın tabi ekonomi hepimizin.
  • Misafir 23 dakika önce
    Euro 8tl yalan mı
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