Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı mekan basmaya gitmez 0:00 / 0:00

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) randevu vermemesine rağmen gitmesi hakkında, "Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı, PKK, DHKP-C ve organize suç örgütlerinin ağına düşüp, onlara özenip, mekan basmaya gitmez" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, Twitter'dan açıklama yaptı. Soylu, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun TÜİK'e gitmesine tepki gösterdi.

Soylu, "Kılıçdaroğlu; suç ve su örgütleri ilişkisiyle, o iklimin ve sözlerin etkisiyle siyasi tarihimizde görülmeyen yöntemlere başvuruyor. Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı PKK, DHKP-C ve organize suç örgütlerinin ağına düşüp, onlara özenip, mekan basmaya gitmez. Siyasetin ve devletin kaidesi bellidir. CHP, başında ehliyetini kaybetmiş bir kişi ve bunu istismar edenlerin işgalindedir" dedi.

— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) December 3, 2021