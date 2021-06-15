Talha Uğurluel'e, FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis! 0:00 / 0:00

DHA

İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi´nde görülen duruşmada, tutuksuz sanık Talha Uğurluel ile avukatı hazır bulundu. Savcının, sanığın örgüt üyeliği suçundan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep ettiği duruşmada, Uğurluel'in avukatı yaptığı savunmada, "Müvekkilim tarihçi ve yazardır. Tüm Türkiye'nin tanıdığı tarih konusunda bir otoritedir. Müvekkilim cemaatin en tepede olduğu bir dönemde yasaklı yazar ilan edilmiştir. Müvekkilime gerekli olan itibarın geri verileceğini düşünüyorum" dedi.

"BERAATİMİ TALEP EDERİM"

DHA'da yer alan habere göre son sözü sorulan Talha Uğurluel de, "Ben, 19 kitabın yazarıyım. Onlara ait hiçbir ortama katılmadım. Ben tarih anlatıyorum. Benim bir fıtratım var, babam bile bana, 'bir şey yap dese' ben sorgularım. Ben kimsenin adamı olmadım. Beraatimi talep ederim" diye konuştu.

6 YIL 3 AY HAPİS CEZASI ALDI

Duruşma sonunda mahkeme heyeti, Talha Uğurluel'i "örgüt üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

15 YILA KADAR HAPİS İSTENMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Talha Uğurluel'in "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmiş, soruşturma kapsamında tutuklanan Uğurluel, 25 Nisan 2019'daki duruşmada yurtdışına çıkış yasağı getirilerek, tahliye edilmişti.