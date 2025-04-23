Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, "Millet iradesine sadakatle bağlı kalarak demokrasiyi, hukuku ve insan onurunu her koşulda savunmayı sürdürme kararlılığımızı bir kez daha ilan ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 105. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milletin tüm zorluklara rağmen 23 Nisan 1920'de ayağa kalkıp bağımsızlık idealiyle açtığı ve egemenliği kayıtsız şartsız millete emanet eden Meclisin, 105'inci yılında aynı ruh ve kararlılıkla çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Kurtulmuş, temel ilkenin ulusal egemenlik olduğunu vurguladı.

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Milletin refahını artırmayı, demokrasiyi derinleştirmeyi ve hukuk devletini güçlendirmeyi hedeflediklerini aktaran Kurtulmuş, "Misak-ı Milli hedeflerinden sapmadan, milli birliğimizi korumak temel vazifemizdir. Cumhuriyetimizin ikinci asrına adım attığımız bu dönemde, kuruluş ilkelerini ve vizyonunu her daim hatırlayarak, ülkemizi her alanda geliştirme iradesini taşıyoruz. Bu yüce çatı altında görev yapan temsilciler olarak, bağımsızlık ülküsünden ve halkın iradesini önceleyen Cumhuriyet değerlerinden asla taviz vermeyeceğiz." açıklamasında bulundu.