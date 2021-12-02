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TCMB Başkanı Kavcıoğlu: Faiz indirimi için sınırlı alanımız kaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yetkilileri yatırımcılarla bir araya geldi. Yapılan sunumda TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Faiz indirimi için sınırlı alanımız kaldı, bu alanı büyük ölçüde bitirdiğimizi düşünüyorum." diyerek mevcut para politikası duruşunun etkilerinin 2022 yılının ilk yarısında gözlemleneceğini belirtti. Kavcıoğlu, döviz piyasasında sağlıksız fiyat oluşumları olduğunu söyleyerek, "TCMB yüksek volatiliteye müdahale edebilir." ifadelerini kullandı. Merkez Bankası, dün kurun 14 bandına gelmesiyle yaklaşık 1 milyar doğrudan satışla piyasaya müdahale etmişti

Son dakika: Merkez Bankası Başkanı'ndan faiz indirimi mesajı!
AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yetkilileri 2014'ten bu yana ilk kez gerçekleştirilen Döviz müdahalesi sonrasında kritik toplantıda yerli yatırımcılarla bir araya geldi.

Yetkililer saat 16:00'da yabancı yatırımcılarla da çevrimiçi bir toplantı gerçekleştirecek.

Yerli yatırımcılar toplantısında yapılan sunumda

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Faiz indirimi için sınırlı alanımız kaldı, bu alanı büyük ölçüde bitirdiğimizi düşünüyorum." dedi. Kavcıoğlu, "Mevcut para politikası duruşumuzun birikimli etkilerinin 2022 yılının ilk yarısında gözlemleyeceğiz. Rezervlerimizi kararlı bir şekilde artırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı

Sunumda öne çıkan ifadeler şöyle:

- Firmalarımızın yatırım iştahı ve istihdam beklentileri geçmiş yıllara göre oldukça yüksek seviyelere gelmiş durumda.

- Cari işlemler dengesi Ağustos ve Eylül aylarında fazla verdi ve yıllıklandırılmış cari işlemler dengesindeki iyileşme belirginleşerek devam etti.

- Döviz piyasasında gerçekçi olmayan sağlıksız fiyat oluşumları var. TCMB yüksek volatiliteye müdahale edebilir.

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