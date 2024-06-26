TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza! Yaralılar var!
İstanbul'da, TEM Otoyolu Bahçeşehir mevkiinde çok sayıda aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ve polis ekibi sevk edildi
Giriş: 26.06.2024 - 07:55 Güncelleme: 26.06.2024 - 07:55
TEM Otoyolu'nda, Ankara istikametine çok sayıda aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
DHA'da yer alan habere göre kaza nedeniyle trafikte aksama yaşanırken, kazada yaralıların olduğu öğrenildi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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