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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika TEM'de kaza! TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza! Yaralılar var! | Son dakika haberleri

        TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza! Yaralılar var!

        İstanbul'da, TEM Otoyolu Bahçeşehir mevkiinde çok sayıda aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ve polis ekibi sevk edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 07:55 Güncelleme: 26.06.2024 - 07:55
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        TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza! Yaralılar var!
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        TEM Otoyolu'nda, Ankara istikametine çok sayıda aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

        DHA'da yer alan habere göre kaza nedeniyle trafikte aksama yaşanırken, kazada yaralıların olduğu öğrenildi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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        #TEM kaza
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