TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza! Yaralılar var! İstanbul'da, TEM Otoyolu Bahçeşehir mevkiinde çok sayıda aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ve polis ekibi sevk edildi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 26.06.2024 - 07:55 Güncelleme: 26.06.2024 - 07:55 facebook

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