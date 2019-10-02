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HaberlerFutbolSon dakika! Thomas Tuchel: Bu ambiyanst çok şansınzı yok

Thomas Tuchel: Bu ambiyansta çok şansınzı yok

Real Madrid'in ardından Galatasaray'ı da yenerek puanını 6'ya yükselten PSG'nin teknik direktörü Thomas Tuchel, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Türk Telekom Stadyumu'ndaki atmosfere dikkat çeken Thomas Tuchel, "Galatasaray'a karşı özgüven olmadan şansınızın çok olmadığını bu ambiyans ile görüyoruz" dedi

Thomas Tuchel

Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettikleri UEFA Şampiyonlar Ligi maçı sonrası konuştu. Maçı değerlendiren Alman teknik adam, "İlk dakikadan itibaren iyi bir başlangıç yaptık ama ilk yarıda gol atmayı unuttuk. İkinci golü de bulmamız gereken bir maçtı. Tüm oyuncular sonuna kadar iyi çaba sarf etti." dedi.

"EN İYİ MAÇIMIZ DEĞİLDİ"

Performanslarını yeterli bulmayan Tuchel, "En iyi maçımız mıydı? Hayır. Ama 3 puanı aldık ve gruptan çıkmak için önemli bir adım attık. Galatasaray'a karşı her zamankinden daha fazla savunma yaptığımızı söyleyebilirim. Şampiyonlar Ligi'nde bazen buna ihtiyaç duyabiliyorsunuz. Komple bir performans gösterdiğimizi düşünüyorum" yorumunu yaptı.

"BU AMBİYANSTA ÇOK ŞANSINIZ YOK"

"Devre arasında oyuncuların öz güvenini tazeledim." diyen Alman antrenör, "Galatasaray'a karşı özgüven olmadan şansınızın çok olmadığını bu ambiyans ile görüyoruz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

 

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