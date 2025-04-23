Türk Hava Yolları, İstanbul'daki depremler sonrası ek seferler gerçekleştirileceğini açıkladı. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Mevcut koşullarda ihtiyaç duyulan noktalara ilâve seferler gerçekleştirecek olup, yurt içinde tavan fiyatımızı 1750 TL olarak belirlediğimizi ve değişikliğin sistemlere kısa sürede yansıyacağını değerli kamuoyumuzun dikkatine sunarız." ifadelerini kullandı.

TAVAN FİYAT 1750 TL OLARAK BELİRLENDİ

Türk Hava Yolları, İstanbul'daki depremler sonrası ek seferler gerçekleştirileceğini açıkladı.

Sosyal medyadan açıklamalarda bulunan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün şu ifadeleri kullandı: "Bugün İstanbul merkezli hissedilen depremler nedeniyle öncelikle İstanbullu hemşehrilerimize ve tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.

Mevcut koşullarda ihtiyaç duyulan noktalara ilâve seferler gerçekleştirecek olup, yurtiçinde tavan fiyatımızı 1750TL olarak belirlediğimizi ve değişikliğin sistemlere kısa sürede yansıyacağını değerli kamuoyumuzun dikkatine sunarız."