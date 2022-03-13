TOGG'dan karlı paylaşım

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Fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye’ye ait küresel bir marka ortaya çıkarmak ve Türk mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak amacıyla kurulan Togg'dan karda test paylaşımı geldi.

Yerli otomobil TOGG'un resmi Twitter hesabından, İstanbul ve daha birçok şehirde devam eden kar yağışının ardından aracın karlı yollardaki testlerini gösteren görüntüler paylaşıldı

Yapılan açıklamalarda, "Karlı fotoğraf paylaşmayan sadece ben kaldım. Dünyanın önde gelen akredite test merkezlerinde,-40 dereceye varan zorlu parkur koşullarında, içimizi ısıtan başarılı sonuçlar elde etmeye devam ediyoruz." denildi