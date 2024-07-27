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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Tramvay faciası! Bir kişi hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Tramvay faciası! Bir kişi hayatını kaybetti

        İstanbul'un Fatih ilçesinde yer alan Beyazıtta tramvay faciası yaşandı. Bir kişi tramvayın altında kalarak yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 00:12 Güncelleme: 27.07.2024 - 00:12
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        Tramvay faciası! Bir kişi hayatını kaybetti
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        Beyazıt'ta tramvayın altında kalan kişi yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın Beyazıt istasyonunda bir kişi, durağa giriş yapan tramvayın altında kaldı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, tramvayın altında kalan kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Kimliği henüz öğrenilemeyen erkek şahsın cenazesi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

        Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.

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        METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA

        Öte yandan, Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından olayla ilgili açıklama yapıldı.

        Açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda ray hattına atlayan yolcu sebebiyle seferler Kabataş-Sultanahmet ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi.

        İstasyondaki çalışmaların tamamlanmasının ardından yapılan ikinci paylaşımda, seferlerin normale döndüğü kaydedildi.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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