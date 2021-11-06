Konserde facia: Çok sayıda ölü ve yaralı var! 0:00 / 0:00

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ABD'nin Teksas eyaletinde düzenlenen ve biletleri çok uzun süre önce tükenen Astroworld Müzik Festivali'nde ünlü rapçi Travis Scott'ı dinlemek için akın eden binlerce kişi izdihama neden oldu.

8 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ, ÇOK SAYIDA YARALI VAR

New York Post'un haberine göre; Festivalde yaşanan izdiham sonrası bölgeye gelen itfaiye yetkilileri, 8 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda yaralı olduğunu açıkladı. Konser alanından gelen görüntülerde, çok sayıda ambulans ve sağlık görevlisinin kapıda beklediği görüldü. Sosyal medyada hızla yayılan paylaşımlarda ise izdihamdan kaçan kabalıklar görülüyor.

"BİLİNÇSİZLEŞMEYE BAŞLADILAR"

Festivalde yaşanan izdiham sonrası bölgeye gelen Houston İtfaiye Şefi Samuel Pena, yaptığı açıklamada, rapçi Travis Scott performans sergilerken kalabalığın sahneye doğru sıkıştırıldığını belirtti.

Pena, "Kalabalık sahnenin önüne doğru sıkışmaya başladı ve bu paniğe neden oldu. İnsanlar düşmeye, bilinçsizleşmeye başladı. Bu da ek bir panik yarattı." diye konuştu.

Yetkililerin 11'i kalp krizi geçirdiği düşünülen 17 kişiyi hastaneye naklettiklerini söyledikleri belirtildi.

— Mycah Hatfield (@MycahABC13) November 5, 2021

"İNSANLAR EZİLDİ"

Yaşanan olayla ilgili görüntüleri paylaşan muhabir Mycah Hatfield ise Twitter'dan yaptığı açıklamada, "NRG Park'taki Astroworld Festivali'ne vardığımızda izdiham çıktı. Yüzlerce kişi, kontrol noktasını atlayarak, VIP güvenlik girişe akın etti. Yaşanan arbedede insanlar ezildi. Bazıları gözaltına alındı." ifadelerini kullandı.

BİLETLER KISA SÜREDE TÜKENMİŞTİ

İzdiham nedeniyle festivalin ikinci günü etkinliklerinin iptal edildiği öğrenildi. Ayrıca konserin biletleri mayıs ayında satışa çıktıktan sonraki bir saat içinde tükenmişti.

2020'DE İPTAL EDİLMİŞTİ

Ünlü rapçi ve organizatör Travis Scott, 2018'de Astroworld Müzik Festivali'ni başlatmıştı. Etkinlik 2020 yılında diğer birçok organizasyon gibi Covid-19 salgını nedeniyle iptal edilmişti.

İKİNCİ KEZ BABA OLUYOR

Öte yandan reality şov yıldızı Kylie Jenner ile birlikteliğinden Stormi adında bir kızı bulunan ünlü rapçi Travis Scott, şimdilerde ikinci kez baba olmaya hazırlanıyor.

"AÇIK İLİŞKİ"YE YALANLAMA

Geçtiğimiz mayıs ayında 2017'de aşk yaşamaya başlayan çiftin 'açık ilişki' yaşadığı iddia edilmişti. Fakat çift, bu iddiayı yalanlamıştı.