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        Haberler Dünya Trump: Husiler tamamen yok edilecek | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump: Husiler tamamen yok edilecek

        ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden İran ve Husilerle ilgili yeni bir açıklamada bulundu. İran'ın Husileri desteklemeye devam ettiğini ifade eden Trump, "Onlar (Husiler) tamamen yok edilecek." dedi. Diğer yandan, ABD basını, Trump'ın İran'a nükleer anlaşma için 2 ay süre tanıdığını iddia etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.03.2025 - 19:46 Güncelleme: 19.03.2025 - 20:13
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        Trump: Husiler tamamen yok edilecek
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        ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden İran ve Husilerle ilgili yeni bir açıklamada bulundu.

        İran'ın Husileri desteklemeye devam ettiğini ifade eden Trump, "Onlar (Husiler) tamamen yok edilecek." dedi.

        Trump, İran'ın Husilere yönelik desteğinin yoğunluğunda azalma olduğuna dair haberler geldiğini ifade etse de, İran'ın Husileri desteklemeye devam ettiğini belirtti.

        Trump İran'a seslenerek "Bırakın kendileri savaşsın. Her şekilde kaybedecekler ama bu şekilde hızlı kaybedecekler. Husiler çok büyük zarara uğratıldı." dedi.

        Trump, savaşın (güç açısından) âdil bir savaş olmadığını dile getirerek "Onlar (Husiler) tamamen yok edilecek." şeklinde konuştu.

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        TRUMP İRAN'A İKİ AY SÜRE TANIDI İDDİASI

        ABD merkezli Axios haber platformu, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a gönderdiği mektupla ilgili önemli bir iddiada bulundu.

        İddiaya göre, Trump, İran'a nükleer anlaşma için 2 aylık bir süre tanıdı. Belirtilen süre içerisinde bir nükleer anlaşma sağlanamaması durumunda, ABD ve İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine saldırma ihtimalinin ciddi oran artacağı belirtildi.

        Axios iddiasını, bir ABD'li yetkiliye ve konuyla ilgili bilgi sahibi olan iki kaynağa dayandırdı.

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