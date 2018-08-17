Türk Silahlı Kuvvetleri ( TSK), son 1 hafta içerisinde yürütülen operasyonlarda 7'si sözde lider kadroda toplam 52 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK, 10-16 Ağustos 2018 tarihleri arasında yurt içinde ve yurt dışında yürütülen operasyonlara ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Şırnak, Siirt ile Irak’ın kuzeyinde yürütülen büyük ve orta çaplı operasyonlara aralıksız devam edildi. İcra edilen operasyonlarda Irak kuzeyi/Sincar Dağı bölgesinde 15 Ağustos 2018'de etkisiz hale getirilen sözde PKK/KCK terör örgütü yürütme konseyi üyesi ve Sincar sorumlusu Mam Zeki Şengali kod adlı İsmail Özden dahil 7'si sözde lider kadroda bulunan, yurt içinde 39 ve yurt dışında 13 olmak üzere toplam 52 terörist etkisiz hale getirildi. 19 adet piyade tüfeği, iki adet tabanca ve bu silahlara ait muhtelif mühimmat ile bir adet RPG-7 roket atar, 30 adet el bombası, 10 adet telsiz, 150 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi. 41 adet EYP ise imha edildi. Bu operasyonlarda 8 kahraman Türk askeri yaralandı.

PKK/KCK terör örgütünün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde, 20 bin 728 paket kaçak sigara ele geçirildi. Açıklamada, sınır kontrolleri kapsamında etkin tedbirlerin alınmaya devam edeceği vurgulandı.

Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 573'e ulaştı. Harekat kapsamında bugüne kadar 263 adet mayın ve bin 381 adet EYP imha edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ