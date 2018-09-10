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'Türkiye'nin demiryolu modernizasyonunu Almanya ve Siemens yapacak'

Alman medyası, Türkiye ve Almanya arasında 35 milyar Euro büyüklüğünde devasa bir demiryolu projesi için anlaşmaya varıldığını duyurdu. Tedarik tarafında Siemens'in lokomotifi olacağı konsorsiyum tarafından yürütülecek ve Almanya'nın finansal ve teknik desteğiyle yapılacak proje yeni yüksek hızlı tren alımını, yüksek hızlı trenler için yeni rotalar açılmasını, demiryollarının inşasını, mevcut olan hatların ve sinyalizasyon teknolojisinin modernizasyonunu kapsıyor

10.09.2018 - 11:29 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Türkiye'nin, yeni demiryolu hatlarının inşası, mevcut olanlarının yenilenmesi ve son teknoloji sinyalizasyon sisteminin kurulması için Almanya ile hükümet nezdinde görüşmeler yapıldığı ifade edildi.

Ülkenin saygın medya kuruluşlarından, haftalık aktüel habercilik dergisi Der Spiegel'in belirttiğine göre, demiryolu hatlarının modernizasyonu için Almanya'nın finansal ve teknik uzmanlık desteğiyle yapılacak dev işbirliğinin boyutu 35 milyar Euro. Spiegel, bu bedelin içerisinde teslim edilecek yeni trenlerin de bulunduğunu iddia etti.

Demiryolu projesinin Siemens'in başında olacağı bir konsorsiyum tarafından yapılması bekleniyor. Siemens, geçtiğimiz nisan ayında TCDD ile 10 adet Valero yüksek hızlı trenin teslimi için 340 milyon Euro tutarında sözleşme imzalamıştı.

Valero y&uuml;ksek hızlı treni
Valero yüksek hızlı treni

ÇİN OLMAYINCA ALMANYA DEVREYE GİRDİ

2. Abdülhamit döneminden bu yana demiryolu hatlarında Türkiye ve Almanya arasında süregelen işbirliğine dikkat çekilen haberde, proje için yetkililerin 3 aydır görüşmeler sürdürdüğü de vurgulanıyor.

Türkiye'nin bu süre zarfında Çin ile de aynı proje için müzakerelerde bulunduğu ancak çıkmaza girilmesinin ardından Almanya hükümetinin Türkiye ile normalleşmeye başlayan ve iyileşme sürecine giren ilişkilerin perçinlenmesi için projeyi fırsat olarak gördüğü ifade edildi.

ALMAN BAKAN TÜRKİYE'YE GELECEK

Haberde, eylül ayı sonunda Almanya'nın Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yapan Thomas Bareiß tarafından Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirileceği ve finansman konusunun görüşüleceği söylenirken Türkiye'nin düşük faizli kredi ve ihracat garantisi istediği iddia edildi.

Almanya hükümetinin herhangi bir söz vermediği ancak mali destek konusuna sıcak baktığı da gelen haberler arasında. Mart ayında kurulan koalisyon hükümetinin ortağı olan sosyal demokrat SPD, Türk Lirası'nda yaşanan değer kaybı ve artan enflasyon nedeniyle Türkiye'ye destek verilmesi gerektiğini ifade etmişti.

Spiegel'in haberiyle ilgili Alman ve Türk hükümetlerinin yanı sıra Siemens kanadından da henüz bir yorum yapılmış değil.

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