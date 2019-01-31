SON DAKİKA!

Avrasya Tüneli İşletmecisi geçiş ücretlerine bu gece yarasından itibaren yüzde 37.8 zam geldiğini duyururken, Ulaştırma Bakanlığı zam yapılmadığını, yeni ücret tablosunun Avrasya Tüneli'nin internet sitesine sehven konulduğunu duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Avrasya Tüneli geçiş ücretlerinde herhangi bir artış yapılmamıştır. 2018 yılında otomobiller için 23,30 lira ve minibüsler için 34,90 lira olarak alınan geçiş ücretleri, aynen devam etmektedir. Avrasya Tüneli’nin internet sitesinde kısa süreliğine yer alan “yeni ücret tablosu” siteye sehven konulmuş olup kısa sürede kaldırılmıştır." denildi.
ÖĞLE SAATLERİNDE İNTERNET SİTESİNE KONMUŞTU
Öğle saatlerinde Avrasya Tüneli'nin internet sitesine konulan bilgiye göre geçiş ücretlerinin 1 Şubat'tan itibaren yüzde 37.8 oranında zamlanacağı belirtilmişti. Tek yön geçiş ücretlerinin otomobiller için 32.10 TL, minibüsler için 48.10 TL olduğu duyurulmuştu. Avrasya Tüneli’nden geçiş ücreti otomobiller için 23.30 TL, minibüsler için ise 34.90 TL’ydi. Enflasyon oranının neredeyse iki katına denk gelen yüzde 37.8'lik zam sosyal medyada yoğun tepki almıştı.
Avrasya Tüneli Geçiş Ücretleri Tarifesi en son 1 Temmuz 2018'de zamlanmıştı. 1 Temmuz 2018 saat 00.00 itibariyle geçerli olacak ücretlere göre tek yön geçiş ücretleri otomobiller için 19.20 TL'den 23.30 TL'ye, minibüsler için ise 28.80 TL'den 34.90 TL'ye yükseltilmişti. Temmuzda zam oranı yüzde 21 olmuştu.
Fiyatlara yüzde 8 KDV dahil. Avrasya Tüneli'nden yalnız 1. ve 2. sınıf araçlar geçebiliyor.
2018 YILINDA 17.5 MİLYON ARAÇ GEÇTİ
Asya ve Avrupa yakasını denizaltından karayolu ile birbirine bağlayan Avrasya Tüneli'nden 2018 yılı içinde 17.5 milyon araç geçti. 2017 yılına kıyasla tünelden geçen araç sayısı yüzde 14 arttı. Tünel için 2017'de 22 milyon 945 bin araç geçişi garantisi verilmişti. Eksik kalan 8 milyon 793 bin birim araç geçişi karşılığında Hazine'den görevli şirkete 2018 yılı ilk çeyreğinde 123 milyon 718 bin lira garanti ödemesi yapıldı.
TÜNEL BU GECE TRAFİĞE KAPATILACAK
Avrasya Tüneli, 31 Ocak ve 1 Şubat tarihleri arasında tünel işletmesi kalite standartları kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle saat 00.01 ile 05.00 arası iki yönlü trafiğe kapatılacak.
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