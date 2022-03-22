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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Özel yurtta feci olay! Üniversiteli Ceydan Öztürk ölü bulundu - En Son Haberler
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Samsun’da üniversite öğrencisi genç kız, kaldığı özel yurttaki odasında ölü bulundu

Son dakika haberine göre Samsun'da feci bir olay meydana geldi. Kentin Atakum ilçesinde özel yurtta kalan üniversite öğrencisi 19 yaşındaki Ceydan Öztürk, odasında ölü bulundu. Halk sağlığı uzmanınca ölümü şüpheli bulunan Öztürk’ün cenazesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı

Son dakika haberi: Özel yurtta feci olay! Üniversiteli Ceydan Öztürk ölü bulundu - En Son Haberler
Üniversiteli genç kız odasında ölü bulundu!
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AA

Son dakika haberine göre ilçede özel bir öğrenci yurdunda kalan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Muhasebe Bölümü öğrencisi Ceydan Öztürk'ü yatağında hareketsiz gören arkadaşları durumu yurt görevlilerine bildirdi.

KALP RAHATSIZLIĞI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

AA'da yer alan habere göre, haber verilmesi üzerine yurda gelen sağlık ekipleri, Öztürk’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Arkadaşları ile yapılan görüşmede öğrencinin kalp rahatsızlığı olduğu öğrenildi.

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

Halk sağlığı uzmanınca ölümü şüpheli bulunan Ceydan Öztürk’ün cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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