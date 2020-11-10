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HaberlerGündemSON DAKİKA! Valide Sultan'da Atatürk için mevlit! - HABERLER
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Valide Sultan'da Atatürk için mevlit!

İstanbul Dolmabahçe'deki Valide Sultan Bezmi Alem Camii'nde, ölümünün 82'nci yıl dönümü nedeniyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk için mevlit okutuldu. Programa İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu da programa katıldı

SON DAKİKA! Valide Sultan'da Atatürk için mevlit! - HABERLER
Valide Sultan'da Atatürk için mevlit!
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DHA

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 82'nci yılında İstanbul Dolmabahçe'de bulunan Valide Sultan Bezmi Alem Camii'nde mevlit okutuldu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu da programa katıldı.

ATATÜRK'E DUALAR EDİLDİ

DHA'da yer alan habere göre programda ilk olarak İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı tarafından Atatürk için dua okundu. Ardından da Gazi Mustafa Kemal Atatürk için mevlit okundu. Cami önünde vatandaşlara da lokma dağıtıldı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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