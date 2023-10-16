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"Bir an deprem oluyor sandık. Rüzgarın ardından büyük bir hortum meydana geldi. Dışarıya çıktığımda çatının 90 büyükbaş hayvanın üzerine çöktüğünü gördüm. 8 hayvanım telef oldu, 3'ünün ayağı kırıldı. Akrabalarımı aradım. Yardımımıza koştular. Yetkililerin bize sahip çıkmasını istiyoruz. Hayvanlarımıza dışarda bakamayız. Çadır ihtiyacımız var."