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HaberlerFutbolSon dakika: Yargıtay'dan şike davası kararı! Aziz Yıldırım ve diğer sanıklar yeniden yargılanacak

Son dakika: Yargıtay'dan şike davası kararı!

Son dakika haberine göre Yargıtay 5. Ceza Dairesi, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin futbolda şike davasına dair kararlarını usulden bozdu. Aziz Yıldırım’ın da aralarında bulunduğu sanıklar İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden yargılanacak

Son dakika

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre Yargıtay 5. Ceza Dairesi, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin futbolda şike davasına dair kararlarını usulden bozdu. Aziz Yıldırım’ın da aralarında bulunduğu 36 sanık İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden yargılanacak.

USULDEN BOZMA NE ANLAMA GELİYOR?

Habertürk muhabiri Fevzi Çakır, Habertürk TV'ye yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Yargıtay 5. Ceza Dairesi, 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen 'beraat' kararlarını usulden bozdu. Neden usulden bozdu, usulden bozma ne anlama geliyor? Yargıtay kararına göre; daha önce iki ayrı davanın birleştirilmesi üzerine, dosyadaki bazı isimlerin yakalama kararının olduğu belirtildi. Hakkında yakalama kararı olan isimlerin yeniden yargılama sürecinde ortaya çıkması nedeniyle davaya dahil edildikleri kaydedildi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde her iki dava birleştirilerek hükme vardırılmıştı. Yargıtay, bu kararla 'İki davanın ayrı ayrı görülmesi gerektiği'ni belirtti. Neticesinde bir karar verilmesi gerektiği kaydedildi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Yargıtay'ın kararının ardından iki ayrı dosya olarak yeniden yargılama yapacak. Mahkemenin vereceği karar neticesinde temyiz edilmesi durumunda yeniden Yargıtay'ın önüne gelecek."

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