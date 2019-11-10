Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremleri sizler için derledik. Bu sabah 09:27'de AFAD verilerinde göre Akçadağ'da 2.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise büyüklüğünü 2.0 olarak açıkladı. İşte, 10 Kasım son deprem listesi...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ 10 KASIM

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

2019.11.10 10:05:03 36.4665 28.8253 8.3 -.- 1.3 -.- AKDENIZ İlksel 2019.11.10 09:27:38 38.3527 37.9900 26.2 -.- 2.4 -.- AKCADAG (MALATYA) İlksel 2019.11.10 09:22:34 36.6350 27.2565 10.3 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2019.11.10 09:06:33 36.4842 28.6588 9.4 -.- 1.4 -.- AKDENIZ İlksel 2019.11.10 08:56:45 40.3718 25.8647 6.4 -.- 1.4 -.- KALEKOY-GOKCEADA (CANAKKALE) İlksel 2019.11.10 07:55:14 37.2177 27.8927 12.3 -.- 1.3 -.- KAYADERE-MILAS (MUGLA) REVIZE01 (2019.11.10 07:55:14) 2019.11.10 07:47:38 39.1877 29.4220 3.9 -.- 1.7 -.- PUSATLAR-CAVDARHISAR (KUTAHYA) İlksel 2019.11.10 07:25:38 37.8825 29.6113 7.7 -.- 1.8 -.- ARMUTALANI-BOZKURT (DENIZLI) İlksel 2019.11.10 07:04:56 38.0113 28.9255 11.2 -.- 1.5 -.- BOLMEKAYA-BULDAN (DENIZLI) İlksel 2019.11.10 07:03:11 36.5272 28.7797 23.7 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel 2019.11.10 06:26:57 36.5053 28.6735 20.7 -.- 1.0 -.- AKDENIZ İlksel 2019.11.10 05:31:42 37.8815 29.6017 5.0 -.- 2.2 -.- ARMUTALANI-BOZKURT (DENIZLI) İlksel 2019.11.10 05:27:27 40.5478 42.2525 25.1 -.- 1.1 -.- ZUMRUT-SENKAYA (ERZURUM) İlksel 2019.11.10 05:05:25 36.4497 28.7085 5.0 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel 2019.11.10 04:57:25 40.9580 28.3317 7.6 -.- 1.5 -.- MARMARA DENIZI İlksel 2019.11.10 04:44:17 39.6165 28.6357 5.2 -.- 1.7 -.- HACILAR-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel 2019.11.10 04:33:24 37.0567 27.7412 5.2 -.- 1.4 -.- GOKPINAR-BODRUM (MUGLA) İlksel