        Son depremler listesi 11 Eylül 2025: Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika verileri

        Son depremler listesi 11 Eylül 2025: Kandilli ve AFAD verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Türkiye'nin topraklarının tamamına yakını fay hattı üzerinde yer alıyor. Durum böyleyken gün içerisinde irili ufaklı birçok deprem oluyor. Yaşanan depremlerin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi veriler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kamuoyu ile paylaşılıyor. Bugün birçok ilde farklı büyüklüklerde deprem meydana geldi. Peki, en son deprem nerede oldu ve kaç büyüklüğünde? İşte 11 Eylül 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

        Giriş: 11.09.2025 - 07:59 Güncelleme: 11.09.2025 - 08:42
        1

        Ülkemizde meydana gelen büyük küçük tüm depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kayıt altına alınmaya devam ediyor. Yaşanan depremlerin büyüklüğü, merkez üssü, derinliği ve enlem ve boylam bilgileri bu siteler aracılığıyla öğreniliyor. AFAD verilerine göre, bugün birçok ilde farklı büyüklüklerde deprem oldu. Peki en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte 11 Eylül 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

        2

        ANKARA'DA DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 08.24'te Ankara'nın Kalecik ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

        Sarsıntı, 11.08 kilometre derinlikte gerçekleşti.

        3

        11 EYLÜL 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ

        3.0 ve üzeri büyüklükteki en son depremler şöyle;

        2025-09-11 08:24:32 40.24556 33.42361 11.08 ML 4.1 Kalecik (Ankara)

        4

        EN SON NEREDE DEPREM OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        5

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        7
