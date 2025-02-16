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        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 16 Şubat 2025: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

        16 Şubat 2025 ve Kandilli son depremler listesi: Bingöl ve Ege Denizi sallandı!

        16 Şubat Pazar günü Türkiye'nin farklı illerinde bir dizi deprem kaydedildi. Tüm depremler, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından sürekli olarak izlenip raporlanıyor. Peki, son deprem ne zaman ve hangi bölgede gerçekleşti? İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre 16 Şubat 2025 tarihli son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.02.2025 - 07:25 Güncelleme: 16.02.2025 - 07:25
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        Türkiye, deprem kuşağında yer alan ve sık sık sismik aktivitelerin gözlendiği bir ülke. Birçok deprem, vatandaşlar tarafından hissedilmese de AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak kaydediliyor. Peki, en son ne zaman ve nerede bir deprem meydana geldi? İşte 16 Şubat 2025 itibarıyla gerçekleşen son depremler...

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        BİNGÖL SALLANDI!

        Bingöl Yedisu, 4.8 büyüklüğünde bir depremle sallandı! Saat 02.24'te meydana gelen deprem yerin 12.79 kilometre aşağısında yaşandı.

        Ardıdnan saat 04.21'de 3.3 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.

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        EGE DENİZİ SALLANMAYA DEVAM EDİYOR

        Ege Denizi'nde hâlâ birçok deprem yaşanıyor. 3 ve üzeri deprem olarak değerlendirildiğinde; Ege'de saat 03.18'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem kayıtlara geçti. 03.33'de başka bir 3 büyüklüğünde deprem oldu.

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        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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