23 Nisan’da İstanbul Silivri açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 25 Nisan'da ise Kütahya’da 4,5 ve 4,6 büyüklüğünde iki deprem oldu. O tarihten bu yana Marmara ve Ege’de fay hareketliliği devam ediyor. Küçük büyük tüm sarsıntılar 2 Mayıs 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi aracılığıyla öğreniliyor. AFAD verilerine göre, Osmaniye ve Kütahya deprem ile sallandı. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte, 2 Mayıs 2025 Son depremler listesi…