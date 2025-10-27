Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem SON DEPREMLER LİSTESİ 27 EKİM 2025: AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? 

        Çanakkale'de peş peşe deprem! 27 Ekim 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Son depremler listesi 27 Ekim 2025 Pazartesi günü yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Türkiye bir deprem ülkesi olması sebebiyle gün içinde irili ufaklı birçok sarsıntı meydana geliyor. Küçük büyük tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından ölçülüp raporlanıyor. AFAD verilerine göre, Çanakkale'de peş peşe deprem meydana geldi. İşte, bugün yaşanan tüm depremlerin merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü gibi detaylar için 27 Ekim 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.10.2025 - 15:32 Güncelleme: 27.10.2025 - 15:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Ülke genelinde yaşanan tüm depremler saniye saniye kayıt altına alınıyor. Son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler tarafından yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ‘’Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu?’’ sorularına yanıt veriyor. AFAD verilerine göre, Çanakkale'de peş peşe deprem oldu. İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD verileri ile 27 Ekim 2025 son depremler listesi sorgulama ekranı…

        2

        ÇANAKKALE'DE PEŞ PEŞE DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 10.12’de Ege Denizi açıklarında 4.0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine 13.37 kilometre mesafede kaydedilen deprem, yerin 13.61 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

        Bu depremin ardından merkez üssü Çanakkale Ayvacık açıkları olan 3 sarsıntı daha meydana geldi.

        AFAD verilerine göre, saat 10.14'te 2.8 büyüklüğünde, saat 10.17'de 3.7 büyüklüğünde, saat 10.38'de 3.4 büyüklüğünde deprem oldu.

        3

        MERSİN'DE DEPREM

        AFAD verilerine göre, saat 09.36’da Mersin'in Silifke ilçesinde deprem meydana geldi.

        3.8 büyüklüğündeki deprem, yerin 12.78 kilometre derinliğinde kaydedildi.

        4

        MUĞLA'DA PEŞ PEŞE DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 02.43’te Akdeniz açıklarında 3.3 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

        Muğla'nın Datça ilçesine 188.96 kilometre mesafede meydana gelen deprem, yerin 19.14 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

        Saat 02.51'de Akdeniz açıklarında 3.3 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Muğla'nın Marmaris ilçesine 173.17 kilometre mesafede kaydedilen sarsıntı, 6.79 kilometre derinlikte ölçüldü.

        5

        HAKKARİ DEPREM İLE SALLANDI

        AFAD verilerine göre, saat 00.52’de merkez üssü Irak Mergasur, Erbil olan 3.2 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

        Hakkari'nin Şemdinli ilçesine 18.66 kilometre mesafede meydana gelen deprem, yerden 8.01 kilometre derinlikte gerçekleşti.

        6

        EN SON DEPREM NEREDE OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        7

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan'dan Karadağ'la kritik görüşme
        Bakan Fidan'dan Karadağ'la kritik görüşme
        Sıcaklık 10 derece birden düşüyor, yağış geliyor!
        Sıcaklık 10 derece birden düşüyor, yağış geliyor!
        İki maganda ve iki saldırıya uğrayan kadın!
        İki maganda ve iki saldırıya uğrayan kadın!
        Kulüplerden bahis tepkisi: O hakemler açıklansın!
        Kulüplerden bahis tepkisi: O hakemler açıklansın!
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Türk hakemliğinde bahis depremi!
        Türk hakemliğinde bahis depremi!
        Mobil hızda 10 kat artış, sabitte 101. sıra!
        Mobil hızda 10 kat artış, sabitte 101. sıra!
        Trump'tan Putin'e: Füze test etmek yerine savaşı bitirmeli
        Trump'tan Putin'e: Füze test etmek yerine savaşı bitirmeli
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Tedesco'nun Gaziantep 11'i
        Tedesco'nun Gaziantep 11'i
        Topkapı Sarayı'nın gizli geçidi: Kedi kapısı
        Topkapı Sarayı'nın gizli geçidi: Kedi kapısı
        Bokele'nin kırmızı kartı doğru mu?
        Bokele'nin kırmızı kartı doğru mu?
        Karadağ Türk vatandaşlarına vizesiz geçişi askıya almayı planlıyor
        Karadağ Türk vatandaşlarına vizesiz geçişi askıya almayı planlıyor
        "Bana göz kırptı"
        "Bana göz kırptı"
        Bisikletiyle ölüme uçmuştu! Bilirkişi: Fren sisteminde işlem yapılmış!
        Bisikletiyle ölüme uçmuştu! Bilirkişi: Fren sisteminde işlem yapılmış!
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        Yakılmış ceset anahtardan tespit edildi!
        Yakılmış ceset anahtardan tespit edildi!
        Sayıları sadece 358 bin
        Sayıları sadece 358 bin
        "Yanlış anlayanlar var"
        "Yanlış anlayanlar var"
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız