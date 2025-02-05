Ege Denizi beşik gibi sallanmaya devam ediyor! 5 Şubat 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de gün içinde pek çok sarsıntı meydana geliyor. Son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye kayıt altına alınıyor. Son depremler listesi 4 Şubat 2025 Salı günü verilerine göre, Ege Denizi'nde deprem fırtınası devam ediyor. Ege Denizi'nde art arda meydana gelen 600'den fazla depremler nedeniyle Yunanistan'da ve İngiltere'de acil toplantılar yapılıyor. İşte, 5 Şubat 2025 Son depremler listesi ile Ege Denizi depremlerinin merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü hakkında bilgiler…
Son dakika deprem haberleri... Ülke genelinde meydana gelen tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye kayıt altına alınıyor. Bu siteler ‘’Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu, kaç büyüklüğünde?’’ sorularına yanıt veriyor. Birkaç gündür beşik gibi sallanan Ege Denizi'nde deprem fırtınası devam ediyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine göre, Ege Denizi'nde 4.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. İşte, 4 Şubat 2025 Son depremler listesi...
EGE DENİZİ’NDE 28 OCAK'TAN BUGÜNE KADAR 570 DEPREM MEYDANA GELDİ
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, 28 Ocak'tan 3 Şubat Pazartesi saat 15.50'ye kadar Ege Denizi'nde 570 deprem kayıtlara geçti.
Deprem fırtınası şeklinde gelişen bu aktivite sonucunda 1-2 arası 100, 2-3 arası 255, 3-4 arası 182 ve 4-5 arası 33 deprem meydana geldi. Şu ana kadarki depremlerin en büyüğü 4,9 olarak kayıtlara geçti.
Depremler, Santorini Adası'nın yaklaşık 25 kilometre kuzeydoğusunda artış gösterdi ve derinlikleri 5 ila 25 kilometre arasında değişti.
DEPREM UZMANLARI, EGE DENİZİ’NDEKİ "DEPREM FIRTINASINI" DEĞERLENDIRDI
Uzmanlar, Santorini Adası'nda artan sismik hareketliliğin yanı sıra 28 Ocak'tan bu yana kaydedilen depremlerin İstanbul ve Anadolu'ya olası etkisi hakkında AA muhabirine değerlendirmede bulundu.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Müdürü Prof. Dr. Nurcan Meral Özel, depremlerin 2 bin 500 kilometrekarelik bir alan içerisinde hala devam ettiğini, sismik hareketlerde de belirgin bir artışın dikkati çektiğini anlattı.
Enstitüsü olarak bölgeyi 7 gün 24 saat izlediklerini aktaran Özel, "Burası Ege Denizi'nin güneyinde, Helenik Yayı ve Afrika Plakası'nın, Avrasya Plakası'nın altında aktif bir dalma-batma zonu... Buralar 2,5 yıldır aslında hareketli. Akdeniz'de de sürekli kaydediyoruz ama bu depremlerin frekansları çoğalmaya başladı." dedi.
Özel, tarih boyunca bölgede çok sayıda deprem ve büyük patlamalar yaşandığını, bazılarının tsunamiye neden olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:
"Benzer bir etkinlik 2011-2012 yıllarında da kaydedilmiş, volkanik aktivite dönemleri olmuş. Bölgenin sürekli olarak bir jeodinamik hareketlilik içinde olduğunu biz zaten biliyoruz. Son yüzyıldaki aktivitesi bölgedeki sismik hareketlerle doğrudan ilişkili. Ancak bunlar normal faylarla, dışa yatımlı faylarla uyumlu. Biz, 4 tane büyük depremin kaynak mekanizmalarını da çözdük. Tektonik faktörlerin etkili olduğunu söyleyebiliriz, böyle değerlendirebiliriz. Aktivitenin deprem fırtınası şeklinde seyretmesinde bölgenin volkanik özelliklerinin de etkili olduğunu söyleyebiliriz. Ancak aktivitenin doğrudan bir volkan hareketliliği gösterip göstermediğine ilişkin elimizdeki verilerle kesin bir şey söylemek mümkün değil."
Özel, gelecekte bölgede hem sismik hem de volkanik olayların gerçekleşme olasılığının yüksek olduğunu söyledi.
Bundan dolayı çok disiplinli bir izleme sistemiyle burasının sürekli gözlenmesi gerektiğini kaydeden Özel, şöyle konuştu:
"Türkiye'de acil bir durum görülmüyor ama gelişmeleri yakından izliyoruz. Aktivitenin seyrine göre değerlendirmeye devam etmekte fayda olduğunu düşünüyoruz. Bunlar, Marmara Bölgesi'ni etkileyecek faktörler değiller. Türkiye'de güneybatıya etkilerini değerlendirmek de aktivitenin nasıl devam edeceğine bağlı. Şu andaki mevcut aktivite, Girit'in kuzeyi ve Türkiye'nin güneybatısı arasında yer alan bir hat. Böyle bir şeyin bütün Marmara'yla tek bir bağlantısı olamaz." diye konuştu.
''BÖLGEYİ SÜREKLİ İZLİYORUZ, AKTİVİTELERE BAKIYORUZ''
Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) İnşaat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy ise depremin olduğu lokasyonun önemine işaret ederek, bir haftadan beri bölgede bir kısmı 4 ve üzeri olan 500'den fazla depremin yaşandığını söyledi.
Bölgedeki Santorini Adası'nın volkanik olduğunu dile getiren Ersoy, "Zamanında da insanlık tarihi içerisinde faaliyete geçmiş, yıkımlar yapmış, tsunami de oluşturmuş önemli bir ada. Bunun hemen yanında oluyor." dedi.
Santorini'nin yanındaki Amargos Adası'nda, 1956'da deniz içerisinde yaşanan büyük bir depremin tsunamiye ve 5 metrenin üzerinde dalgalara neden olduğuna işaret eden Ersoy, burada hem volkanik hem tektonik depremlerin hem de tsunaminin oluşabildiğini bildirdi.
Ersoy, bölgede oluşabilecek üçlü tehlikeye dikkati çekerek, "Bu bakımdan bölgeyi sürekli izliyoruz, aktivitelere bakıyoruz. Aynı şekilde Yunanistan Krizi Merkezi de izliyor, bazı uyarılarda bulunuyor. Bizi ilgilendiren tarafı olan Bodrum ile Muğla'nın kıyılarına yakın olması nedeniyle oluşabilecek bir deprem ya da tsunaminin etkileri açısından takipteyiz." diye konuştu.
Ege Denizi'ndeki deprem fırtınasını AFAD'ın da izlediğini vurgulayan Ersoy, yanlış bilgilendirme olmaması açısından zaman zaman gerekli açıklamaların yapıldığını anlattı.
Ersoy, "Bu tam bizim olayımız olmadığı için kriz merkezinin Yunanistan'da, adada kurulmuş olması çok normal." değerlendirmesini yaptı.
Yunanistan'da kurulan merkezin mantıkIı uyarılarda bulunduğunu kaydeden Ersoy, "Bu deprem fırtınasının İstanbul ve Anadolu'nun herhangi bir yeriyle ilgisi yok, tetiklemesi falan da mümkün değil. Öyle bir şeyler söyleniyorsa tamamen yanlış ve spekülatif." bilgisini verdi.
İZMİR VALİLİĞİNDEN EGE DENİZİ’NDEKİ SİSMİK HAREKETLİLİĞE İLİŞKİN AÇIKLAMA
İzmir Valiliği, Ege Denizi'nde 28 Ocak'tan itibaren yoğunlaşan sismik hareketliliği uzmanların, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile koordineli şekilde çok yönlü değerlendirdiğini, deprem, volkanik aktivite ve tsunami ihtimallerinin bilimsel çerçevede takip edildiğini bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, bölgede deprem fırtınası şeklinde süren hareketlilik kapsamında şu ana kadar en büyüğü 4,8 büyüklüğünde olan 400'ü aşkın deprem kaydedildiği belirtildi.
Depremlerin, Santorini Adası'nın yaklaşık 25 kilometre kuzeydoğusunda yoğunlaştığı bildirilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Depremler, 5-25 kilometre arasında değişen derinliklerde meydana gelmektedir. Ülkemiz kıyılarına en yakın deprem yaklaşık 140 kilometre mesafede gerçekleşmiştir.
2011-2012 yıllarında benzer bir sismik aktivitenin yaşandığı bu bölgede, 14 ay süren hareketlilik herhangi bir volkanik faaliyete neden olmamıştır. Uzmanlar, AFAD ile koordineli şekilde sismik hareketliliği çok yönlü olarak değerlendirmektedir. Deprem, volkanik aktivite ve tsunami ihtimalleri bilimsel çerçevede takip edilmektedir.
Sosyal medyada yayılan dezenformasyon içeriklerine itibar edilmemesi, yalnızca resmi kaynakların takip edilmesi önemle rica olunur. Gelişmeler titizlikle izlenmekte olup, kamuoyuna düzenli bilgilendirme yapılacaktır."
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
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